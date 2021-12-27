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Клопп снова пожаловался на календарь АПЛ

Тренер «Ливерпуля» считает, что его команда играет в декабре слишком часто
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:57
Клопп снова пожаловался на календарь АПЛ
Юрген Клопп / Фото: ВВС

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пожаловался на календарь чемпионата Англии. Его слова приводит Daily Mail.

«Многие говорят, что это традиция, мы хотели играть в Боксинг дэй. Мы бы без проблем сыграли в этот день, но этого не произошло из-за ситуации в «Лидсе», так что мы должны это принять.

Но играть 26-го с ними и потом 28-го числа – это просто неправильно. Я говорю это, потому что это правда. Думаю, мы можем найти решение.

Несложно играть, например, 26-го и потом 29-го, так будет меньше проблем. Некоторые команды играют так – «Манчестер Юнайтед» (27-го и 30-го числа).

Это бы помогло игрокам, даже если бы не было коронавируса. У некоторых команд есть проблемы с ковидом, а меньшая группа игроков должна провести два матча за короткий промежуток времени.

В такие моменты тебе нужна удача, а ты не должен полагаться только на удачу. Мы никогда не ставили под сомнение Боксинг дэй, мы всегда хотим играть в Боксинг дэй, потому что это отличное мероприятие, это очень хорошо для всех, но мы не перестанем обсуждать календарь игр.

Если мы перестанем его обсуждать, все останется на своих местах. Возможно, все останется на своих местах в любом случае, но игрокам нужна помощь, и помощь должна исходить от нас».


Напомним, «Ливерпуль» идет на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Петр Приходько
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Юрген Клопп Ливерпуль

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