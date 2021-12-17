Клопп: «То, что «Ньюкасл» открыл счет, изменило наше настроение»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Ньюкаслом» (3:1) в матче 17-го тура АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.
«При подготовке мы использовали для анализа больше матчей «Борнмута», чем «Ньюкасла». В прошлый раз, когда Эдди Хау был здесь с «Борнмутом», мы выиграли со счётом 2:1 и ожидали похожей встречи.
То, что счет в матче открыл «Ньюкасл», немного изменило настроение. Мы начали спешить. При этом я считаю, что «Ливерпуль» забил по-настоящему хорошие голы. Я действительно доволен в этот непростой период года, когда нужно пройти через большое количество игр.
15-матчевая результативная серия Салаха? Это просто удивительно. Его голевые передачи так же важны, как и голы. Сегодня было правильно снять его с матча немного раньше, ведь мы снова играем уже через три дня».
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» не отпускает «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. У «горожан – 41 балл
Комментарии 0