Клопп: «У нас с Тухелем похожий путь»

Клопп и Тухель / Фото: Twitter

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал свое мнение о наставнике «Челси» Томасе Тухеле. Его слова приводит Sky Sports.

Позже он перешёл в «ПСЖ», сделав ещё один шаг вперёд. И то, как он прогрессировал, просто впечатляюще. Тухель — свежий тренер с новыми идеями из нового поколения специалистов Германии. У нас есть также такие люди как Нагельсманн или Тедеско. Это очень здорово для страны.

Учитывая резюме Томаса, было ясно, что в какой-то момент он окажется в Англии, потому что он, безусловно, исключительный тренер. Всё, что он сделал до сих пор, было абсолютно сенсационным. В «Майнце» он был успешен. В Дортмунде он был успешен. В «ПСЖ» он добился огромного успеха. Так что, да, он не выбрал легкий путь, но вот он уже в одном из лучших клубов Англии»