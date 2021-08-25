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Клопп: «У нас с Тухелем похожий путь»

Тренер «Ливерпуля» высоко оценил своего соотечественника
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:25
Клопп: «У нас с Тухелем похожий путь»
Клопп и Тухель / Фото: Twitter

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал свое мнение о наставнике «Челси» Томасе Тухеле. Его слова приводит Sky Sports.

«У нас похожий путь. В первый раз мы встретились ещё в Германии. Тогда он тренировал «Майнц», а я руководил «Боруссией Д». И так как Майнц я считаю своим родным клубом, то постоянно следил за ним. Мне очень нравилось то, как Томас руководил командой. Позже он пришёл в «Боруссию» и сумел быстро адаптироваться. Это показывает то, насколько гибким он может быть. Передо мной, кстати, стояла та же задача. Внезапно у тебя появляется игрок совершенно другого качества, с которым нужно работать, и ты должен с этим справиться.

Позже он перешёл в «ПСЖ», сделав ещё один шаг вперёд. И то, как он прогрессировал, просто впечатляюще. Тухель — свежий тренер с новыми идеями из нового поколения специалистов Германии. У нас есть также такие люди как Нагельсманн или Тедеско. Это очень здорово для страны.

Учитывая резюме Томаса, было ясно, что в какой-то момент он окажется в Англии, потому что он, безусловно, исключительный тренер. Всё, что он сделал до сих пор, было абсолютно сенсационным. В «Майнце» он был успешен. В Дортмунде он был успешен. В «ПСЖ» он добился огромного успеха. Так что, да, он не выбрал легкий путь, но вот он уже в одном из лучших клубов Англии»


Ранее Клопп высказался о возможном трансфере Эрлинга Холанда в «Ливерпуль».

Петр Приходько
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Теги

Юрген Клопп Томас Тухель

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