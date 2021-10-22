Клопп убеждает руководство «Ливерпуля» продлить контракт с Салахом

УХЛ. «Краматорск» – «Донбасс». Видео трансляция
18:30
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ведет переговоры с клубом о новом контракте.
Стороны пока далеки от соглашения. Впрочем, уходить из команды египтянин не намерен.
Призывает руководство клуба продлить контракт с лидером главный тренер команды Юрген Клопп. Он просит пойти на уступки клуб в переговорах, сообщает The Insider.
Сообщалось, что Салах может получать до 20 миллионов евро в год по новому соглашению. Нынешний контракт рассчитан до 2023-го года.
В нынешнем сезоне АПЛ он лидирует в гонке бомбардиров, забив восемь мячей.
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