Клопп убеждает руководство «Ливерпуля» продлить контракт с Салахом

Стороны ведут переговоры

Фото: Sky Sports

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ведет переговоры с клубом о новом контракте.

Стороны пока далеки от соглашения. Впрочем, уходить из команды египтянин не намерен.

Призывает руководство клуба продлить контракт с лидером главный тренер команды Юрген Клопп. Он просит пойти на уступки клуб в переговорах, сообщает The Insider.

Сообщалось, что Салах может получать до 20 миллионов евро в год по новому соглашению. Нынешний контракт рассчитан до 2023-го года.

В нынешнем сезоне АПЛ он лидирует в гонке бомбардиров, забив восемь мячей.