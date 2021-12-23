Клопп в ярости. У «Ливерпуля» по графику – два матча за два дня

Юрген Клопп / фото - Goal

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал напряженный график английского чемпионата. Немецкого специалиста цитирует talkSPORT.

Нет никаких проблем в том, чтобы сыграть 26 декабря и 29 декабря, мы не просим о переносе игры на следующий год, мы просим, чтобы матчи прошли 26 декабря и 29 декабря. Я знаю, что в Англии так играли всегда, но посмотрите, сколько травм у всех за этот период! Мы хотим играть перед праздником, но два матча за два дня – это неправильно».