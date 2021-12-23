Клопп в ярости. У «Ливерпуля» по графику – два матча за два дня
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал напряженный график английского чемпионата. Немецкого специалиста цитирует talkSPORT.
«У меня нет никаких проблем именно с днём перед Рождеством, в этот день проходят интересные матчи, никто не говорит, что их нужно отменять. Проблема в том, что играть 26 декабря и 28 декабря абсолютно невозможно. Это какая-то шутка!
Нет никаких проблем в том, чтобы сыграть 26 декабря и 29 декабря, мы не просим о переносе игры на следующий год, мы просим, чтобы матчи прошли 26 декабря и 29 декабря. Я знаю, что в Англии так играли всегда, но посмотрите, сколько травм у всех за этот период! Мы хотим играть перед праздником, но два матча за два дня – это неправильно».
Английский чемпионат известен проведением Boxing day – большого количества матчей чемпионата в рождественские дни. Но напряженный график сезона неоднократно заставляет специалистов высказываться об эксплуатации футболистов.
Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что дело может дойти до забастовки.
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