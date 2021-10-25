Клопп выиграл 200-й матч во главе «Ливерпуля»

Быстрее всех в истории клуба

Фото: Sky Sports

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» (5:0) в матче АПЛ.

Эта победа стала для тренера «красных» Юргена Клоппа 200-й во главе команды. Он сделал это быстрее всех в истории клуба.

Клоппу понадобилось 331 игра для такого показателя. Он обогнал легендарного Кенни Далглиша. Ему понадобилось 333 матча для такого показателя, сообщает Sky Sports.

«Ливерпуль» нанес МЮ историческое поражение.

Также рекорд в матче установил Мохамед Салах.