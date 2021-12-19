Клопп заявил, что «Ливерпуль» будет подписывать только вакцинированных игроков
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно влияния вакцинации на возможные трансферы команды. Немца цитирует Mirror.
«Мы не близки к тому, чтобы кого-то подписать, но вопрос вакцинации при трансфере определенно окажет влияние. Если игрок не вакцинирован, то он представляет собой постоянную угрозу для всех остальных.
Такой игрок не хочет быть угрозой, это не значит, что он думает: «Боже мой, мне плевать на других». Но он является угрозой, а нам придется придумывать различные сценарии. Например, невакцинированному игроку нужно переодеваться в другой раздевалке, есть в отдельной столовой, приезжать на матчи в отдельном автобусе или машине.
С организационной точки зрения это действительно беспорядок. Если команда хочет следовать протоколам безопасности, то сделать это будет невероятно сложно. Мы не собираемся строить дополнительные здания для невакцинированных футболистов. Надеюсь, до этого не дойдет».
АПЛ сейчас особенно страдает от коронавируса. Уже 10 матчей чемпионата были отложены из-за случаев заболевания в командах.
Ранее стало известно, что другой клуб АПЛ будет учитывать фактор вакцинации в трансферах.
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