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Клопп: «Жота в огне. Он стал нападающим мирового класса»

Португалец вывел «скаузеров» в финал Кубка лиги
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:39
Клопп: «Жота в огне. Он стал нападающим мирового класса»
Диогу Жота / фото - The Athletic

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал для ВВС победу над «Арсеналом» (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги:

«Все в раздевалке без ума от радости. Трудная игра, трудное время для нас, но парни проявили себя просто исключительно.

«Арсенал» очень живо начал в первом тайме, потом мы успокоили игру, заиграли в хороший футбол и создали много моментов. Второй тайм был похожим.

Мы забили два чудесных гола – Диогу Жота в огне. Когда он только присоединился к нам, мы были уверены, что Диогу нам очень поможет. Он сделал шаг вперед в нашей команде, стал нападающим мирового класса».

Португалец дважды забил «канонирам» с передач Трента Александра-Арнольда.

В текущем сезоне форвард забил уже 14 мячей и отдал 2 ассиста в 27 матчах за «скаузеров».

Ранее тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что нужно было сделать «Арсеналу» для победы в этой встрече.

Павел Харченко
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Ливерпуль Юрген Клопп Диогу Жота

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