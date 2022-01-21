Клопп: «Жота в огне. Он стал нападающим мирового класса»

Диогу Жота / фото - The Athletic

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал для ВВС победу над «Арсеналом» (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги:

«Арсенал» очень живо начал в первом тайме, потом мы успокоили игру, заиграли в хороший футбол и создали много моментов. Второй тайм был похожим.

Мы забили два чудесных гола – Диогу Жота в огне. Когда он только присоединился к нам, мы были уверены, что Диогу нам очень поможет. Он сделал шаг вперед в нашей команде, стал нападающим мирового класса».