Клопп: «Жота в огне. Он стал нападающим мирового класса»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал для ВВС победу над «Арсеналом» (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги:
«Все в раздевалке без ума от радости. Трудная игра, трудное время для нас, но парни проявили себя просто исключительно.
«Арсенал» очень живо начал в первом тайме, потом мы успокоили игру, заиграли в хороший футбол и создали много моментов. Второй тайм был похожим.
Мы забили два чудесных гола – Диогу Жота в огне. Когда он только присоединился к нам, мы были уверены, что Диогу нам очень поможет. Он сделал шаг вперед в нашей команде, стал нападающим мирового класса».
Португалец дважды забил «канонирам» с передач Трента Александра-Арнольда.
В текущем сезоне форвард забил уже 14 мячей и отдал 2 ассиста в 27 матчах за «скаузеров».
Ранее тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что нужно было сделать «Арсеналу» для победы в этой встрече.
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