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Клуб АПЛ может подписать еще одного украинца

«Вест Хэму» интересен Матвиенко
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:14
Клуб АПЛ может подписать еще одного украинца
Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко интересен «Вест Хэму», сообщает The Athletic.

Англичане изначально смотрели на защитника «Ман Сити» Натана Аке, но «горожане» отказываются отпускать игрока. Теперь же «Вест Хэм» возобновил поиски защитника. Им может стать игрок «Шахтера».

Матвиенко пока не подписал новый контракт с «Шахтером» на пять лет, поэтому заполучить его англичанам может быть легче.

Ранее Матвиенко уже был интересен «Арсеналу».

Андрей Усмонов
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Вест Хэм Николай Матвиенко

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