«Эвертон» обыграл «Бернли», проигрывая до 60-й минуты
Клуб АПЛ продлил контракт с главным тренером
Новое соглашение рассчитано на четыре года
16:41
Фото: Burnley
«Бернли» через свой сайт объявил о продлении контракта с главным тренером Шоном Дайчем.
Новое соглашение рассчитано на четыре года. Предыдущее действовало до конца нынешнего сезона.
Клуб доволен результатами команды под руководством нынешнего тренера, несмотря на сложный старт в этом сезоне. «Бернли» набрал лишь 1 очко после четырех туров.
В предыдущие годы «Бернли» занимал места в середине таблицы.
В прошлом сезоне Дайч стал первым в истории АПЛ тренером, обыгравший двух последних чемпионов Англии в гостях с одним клубом.
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