Клуб АПЛ продлил контракт с главным тренером

Новое соглашение рассчитано на четыре года

Фото: Burnley

«Бернли» через свой сайт объявил о продлении контракта с главным тренером Шоном Дайчем.

Новое соглашение рассчитано на четыре года. Предыдущее действовало до конца нынешнего сезона.

Клуб доволен результатами команды под руководством нынешнего тренера, несмотря на сложный старт в этом сезоне. «Бернли» набрал лишь 1 очко после четырех туров.

В предыдущие годы «Бернли» занимал места в середине таблицы.

В прошлом сезоне Дайч стал первым в истории АПЛ тренером, обыгравший двух последних чемпионов Англии в гостях с одним клубом.