Клуб АПЛ сделал предложение Эриксену

Ему предлагают контракт до конца сезона

Фото: RMC

Полузащитник Кристиан Эриксен может вернуться в АПЛ.

Новичок Премьер-лиги «Брентфорд» сделал предложение датчанину. Ему предлагают контракт до конца сезона с возможностью продления еще на год.

Пока хавбек не принял решение о своем будущем. В декабре он покинул «Интер», так как в Италии ему запретили играть с имплантированным дефибриллятором, сообщает The Athletic.

Сообщалось, что завершать карьеру 31-летний Эриксен не намерен.

В АПЛ ранее он играл за «Тоттенхэм».