Эриксен близок к возвращению в АПЛ
Клуб АПЛ сделал предложение Эриксену
Ему предлагают контракт до конца сезона
14:47
Фото: RMC
Полузащитник Кристиан Эриксен может вернуться в АПЛ.
Новичок Премьер-лиги «Брентфорд» сделал предложение датчанину. Ему предлагают контракт до конца сезона с возможностью продления еще на год.
Пока хавбек не принял решение о своем будущем. В декабре он покинул «Интер», так как в Италии ему запретили играть с имплантированным дефибриллятором, сообщает The Athletic.
Сообщалось, что завершать карьеру 31-летний Эриксен не намерен.
В АПЛ ранее он играл за «Тоттенхэм».
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