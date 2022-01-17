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Клуб АПЛ сделал предложение Эриксену

Ему предлагают контракт до конца сезона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:47
Клуб АПЛ сделал предложение Эриксену
Фото: RMC

Полузащитник Кристиан Эриксен может вернуться в АПЛ.

Новичок Премьер-лиги «Брентфорд» сделал предложение датчанину. Ему предлагают контракт до конца сезона с возможностью продления еще на год.

Пока хавбек не принял решение о своем будущем. В декабре он покинул «Интер», так как в Италии ему запретили играть с имплантированным дефибриллятором, сообщает The Athletic.

Сообщалось, что завершать карьеру 31-летний Эриксен не намерен.

В АПЛ ранее он играл за «Тоттенхэм».

Андрей Усмонов
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Кристиан Эриксен Брентфорд

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