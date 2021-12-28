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Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику

Ранее «Шахтер» отказался продавать полузащитника за 12 миллионов евро
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:59
Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику
Михаил Мудрик / фото - Getty Images

Донецкий «Шахтер» получил еще одно предложение от «Брентфорда» относительно трансфера полузащитника Михаила Мудрика

Английский клуб предложил за 20-летнего игрока 15 млн евро. Об этом сообщил агент футболиста Алексей Алехин. «Горняки» пока не дали ответа.

Напомним, что «Брентфорд» уже делал предложение по Мудрыку в размере 12 млн евро плюс бонусы, но «Шахтер» отказал.

 

Источник: FootballHub Михаил Рыбак
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Теги

Михаил Мудрик Шахтер Донецк Брентфорд

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