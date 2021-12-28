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Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику
Ранее «Шахтер» отказался продавать полузащитника за 12 миллионов евро
17:59
Михаил Мудрик / фото - Getty Images
Донецкий «Шахтер» получил еще одно предложение от «Брентфорда» относительно трансфера полузащитника Михаила Мудрика.
Английский клуб предложил за 20-летнего игрока 15 млн евро. Об этом сообщил агент футболиста Алексей Алехин. «Горняки» пока не дали ответа.
Напомним, что «Брентфорд» уже делал предложение по Мудрыку в размере 12 млн евро плюс бонусы, но «Шахтер» отказал.
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