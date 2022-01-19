Клуб АПЛ заинтересован в возвращении скандального Балотелли на Туманный Альбион

Опального форварда хочет подписать богатейший клуб мира

Марио Балотелли / фото - Футбол 1/2/3

Нападающий «Демирспора» Марио Балотелли может вновь оказаться в составе клуба из топ-5 лиг, сообщает The Sun.

В подписании скандального нападающего заинтересован «Ньюкасл», чьи аравийские владельцы пытаются привлекать в команду футболистов с громкими именами.

В контракте 31-летнего итальянца с турецким клубом есть фиксированная сумма, за которую желающие могут выкупить игрока. «Сороки» планируют активировать эту клаусулу.

Форвард ранее выступал в английском чемпионате, где он защищал цвета «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

В текущей кампании Балотелли провел 20 матчей, в которых забил 8 голов и оформил 4 ассиста.

Напомним, также «Ньюкасл» готов отстегнуть «Реалу» круглую сумму за Азара.