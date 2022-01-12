Клуб Бундеслиги отказался от трансфера полузащитника «Зари»

Украинец пока что останется в луганской команде

Владислав Кочергин / фото - FootBoom

Немецкая «Арминия» интересовалась лидером полузащиты «Зари» Владиславом Кочергиным.

Но клуб из Билефельда отложил подписания украинца до лета, так как не смог договориться с луганчанами о трансфере.

К тому же, немцы сейчас ведут борьбу за сохранение прописки в Бундеслиге и хотят усиливаться игроками, которые помогут команде здесь и сейчас.

Кочергин же длительное время был лишен игровой практики, так как его перевели в дубль из-за нежелания продлевать контракт с клубом.

Ранее от покупки хавбека также отказался «Металлист», так как посчитал запрашиваемую за него сумму неадекватной.