«Клуж» за шесть минут перевернул игру Лиги чемпионов против клуба из Гибралтара
Клуб из Гибралтара впервые вышел в групповой этап еврокубка
«Линкольн» сыграет в Лиге конференций
07:14
Фото: Marca
Клуб из Гибралтара «Линкольн» прошел «Ригу» в квалификации Лиги конференций.
Таким образом, Гибралтарская команда впервые сыграет на групповом этапе еврокубка. Клуб попал в групповой этап Лиги конференций.
Первый матч завершился вничью в Латвии, а дома «Линкольн» обыграл соперника (3:1). Не помог «Риге» гол украинца Вакулко.
Жеребьевка состоится 27 августа. В Лиге конференций также сыграет «Заря».
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