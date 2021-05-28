В «Шахтере» подтвердили интерес к экс-подопечному Де Дзерби
Клуб из МЛС хочет подписать лидера «Шахтера»
Американцы уже сделали предложение
Фото: shakhtar.com
Клуб из МЛС заинтересован в приобретении лидера «Шахтера».
Речь идет о полузащитнике Алане Патрике. Его хочет купить «Ванкувер», сообщает Território MLS.
Канадский клуб планирует арендовать игрока на 18 месяцев – до окончания контракта с «Шахтером». Соглашение бразильца с «горняками» рассчитано до конца 2022 года.
«Ванкувер» ожидает, что вопрос решится в ближайшее время.
Новый тренер донецкой команды уже назвал свои цели на лето.
Комментарии 0