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Клуб из МЛС хочет подписать лидера «Шахтера»

Американцы уже сделали предложение
Футбол Украинская Премьер-лига
07:10
Клуб из МЛС хочет подписать лидера «Шахтера»
Фото: shakhtar.com

Клуб из МЛС заинтересован в приобретении лидера «Шахтера».

Речь идет о полузащитнике Алане Патрике. Его хочет купить «Ванкувер», сообщает Território MLS.

Канадский клуб планирует арендовать игрока на 18 месяцев – до окончания контракта с «Шахтером». Соглашение бразильца с «горняками» рассчитано до конца 2022 года.

«Ванкувер» ожидает, что вопрос решится в ближайшее время.

Новый тренер донецкой команды уже назвал свои цели на лето.

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Алан Патрик

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