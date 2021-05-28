Клуб из МЛС хочет подписать лидера «Шахтера»

Американцы уже сделали предложение

Фото: shakhtar.com

Клуб из МЛС заинтересован в приобретении лидера «Шахтера».

Речь идет о полузащитнике Алане Патрике. Его хочет купить «Ванкувер», сообщает Território MLS.

Канадский клуб планирует арендовать игрока на 18 месяцев – до окончания контракта с «Шахтером». Соглашение бразильца с «горняками» рассчитано до конца 2022 года.

«Ванкувер» ожидает, что вопрос решится в ближайшее время.

Новый тренер донецкой команды уже назвал свои цели на лето.