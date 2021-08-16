Клуб из МЛС предлагал катастрофически малую сумму за легионера «Динамо»

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Карлос Де Пена / фото - FootBoom
Один из клубов американской лиги МЛС хотел выкупить у киевского «Динамо» уругвайского полузащитника Карлоса Де Пену, сообщает журналист Игорь Цыганык:
«В клуб пришло только одно предложение по де Пене – зимой от команды МЛС на 600 тысяч евро. Продавать футболиста за такие деньги заграницу – опускать уровень клуба.
Сейчас футболист не собирается никуда уходить, но и не хочет подписывать новый контракт. Это его право».
Ранее сообщалось, что полузащитник хочет покинуть клуб. Им интересуются несколько клубов Серии А.
Текущий контракт Де Пены с киевским клубом истекает 31 декабря этого года.
Напомним, президент «Динамо» Игорь Суркис намекнул на возможные трансферы этим летом.
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