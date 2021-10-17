Клуб купили, игру – пока нет. «Тоттенхэм не испытал трудностей с «Ньюкаслом»

Матч завершился с опозданием

Фото - Ньюкасл

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле уступил «Тоттенхэму».

Уже на второй минуте счет открыл Уилсон. Но уже к середине первого тайма повели «шпоры» после голов Ндомбеле и Кейна.

На 41-й минуте одному из болельщиков на трибунах стало плохо. Матч прервался примерно на 20 минут для оказания ему медицинской помощи.

Почти сразу после возобновления игры забил Сон Хын Мин. И следующего взятия ворот пришлось ждать до концовки встречи.

Автогол в свой пассив записал Дайер. К тому моменту «сороки» уже играли в меньшинстве после двух предупреждений Шелви в течение пяти минут.

«Тоттенхэм» сравнялся с «Брайтоном» в турнирной таблице. «Ньюкасл» пока в зоне вылета.

АПЛ, 8 тур

«Ньюкасл» – «Тоттенхэм» 2:3

Голы: Уилсон, 2, Дайер, 89 (автогол) – Ндомбеле, 17, Кейн, 22, Сон Хын Мин, 45

«Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо, Кларк, Ласселс, Сен-Максимен, Ритчи, Хэйден, Лонгстафф (Шелви, 60), Уиллок (Мерфи, 77), Уилсон (Фрэйзер, 77), Жоэлинтон.

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Регилон, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Хейбьерг, Ндомбеле, Скипп, Кейн.

Предупреждения: Лонгстафф, Кларк, Хэйден, Шелви, Жоэлинтон – Эмерсон

Удаление: Шелви