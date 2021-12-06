Калитвинцев: «Полесье» будет биться и бороться. В футбол играть – посмотрим»
Клуб Первой лиги может подписать двух экс-игроков сборной Украины
Команда намерена серьезно усилиться
13:52
Фото: ФК Десна
«Полесье» уже зимой может серьезно усилиться.
Команда присматривается к экс-игрокам сборной Украины – Богдану Бутко и Филиппу Будковскому. Первый является свободным агентом, а у второго зимой завершается контракт с «Десной».
Также сообщается, что команда следит за экс-защитником «Арсенала» и «Карпат» Сергеем Вакуленко. Он выступает за «Арарат-Армению».
Более того, интерес присутствует к полузащитнику «Ворсклы» Владиславу Вакуле. Полтавчане готовы прервать его аренду из «Шахтера».
«Полесье» хочет бороться за повышение в классе. На данный момент команда идет 9-й, отставая от второго места н 17 очков.
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