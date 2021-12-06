Клуб Первой лиги может подписать двух экс-игроков сборной Украины

Команда намерена серьезно усилиться

Фото: ФК Десна

«Полесье» уже зимой может серьезно усилиться.

Команда присматривается к экс-игрокам сборной Украины – Богдану Бутко и Филиппу Будковскому. Первый является свободным агентом, а у второго зимой завершается контракт с «Десной».

Также сообщается, что команда следит за экс-защитником «Арсенала» и «Карпат» Сергеем Вакуленко. Он выступает за «Арарат-Армению».

Более того, интерес присутствует к полузащитнику «Ворсклы» Владиславу Вакуле. Полтавчане готовы прервать его аренду из «Шахтера».

«Полесье» хочет бороться за повышение в классе. На данный момент команда идет 9-й, отставая от второго места н 17 очков.