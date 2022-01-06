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Клуб Первой лиги сделал предложение Эсеоле

Форвард стал свободным агентом
Футбол Первая лига
20:11
Клуб Первой лиги сделал предложение Эсеоле
Фото: ФК Ворскла

Нападающий Адеринсола Эсеола может оказаться в Первой лиге.

С декабря он является свободным агентом, покинув «Ворсклу». Он находится в поисках новой команды.

Предложение ему сделало «Полесье». Клуб хочет усилиться 30-летнем форвардом, повысив свои шансы на повышение в УПЛ по итогам сезона.

За «Ворсклу» Эсеола почти не играл, проведя два матча. Это и стало причиной ухода.

До этого он выступал в «Кайрате», забив 38 мячей.

Источник: FootBoom Андрей Усмонов
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Адеринсола Эсеола Полесье

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