Клуб Первой лиги сделал предложение Эсеоле

Форвард стал свободным агентом

Фото: ФК Ворскла

Нападающий Адеринсола Эсеола может оказаться в Первой лиге.

С декабря он является свободным агентом, покинув «Ворсклу». Он находится в поисках новой команды.

Предложение ему сделало «Полесье». Клуб хочет усилиться 30-летнем форвардом, повысив свои шансы на повышение в УПЛ по итогам сезона.

За «Ворсклу» Эсеола почти не играл, проведя два матча. Это и стало причиной ухода.

До этого он выступал в «Кайрате», забив 38 мячей.