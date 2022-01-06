Максимов: «Вообще не доволен Эсеолой»
Клуб Первой лиги сделал предложение Эсеоле
Форвард стал свободным агентом
20:11
Фото: ФК Ворскла
Нападающий Адеринсола Эсеола может оказаться в Первой лиге.
С декабря он является свободным агентом, покинув «Ворсклу». Он находится в поисках новой команды.
Предложение ему сделало «Полесье». Клуб хочет усилиться 30-летнем форвардом, повысив свои шансы на повышение в УПЛ по итогам сезона.
За «Ворсклу» Эсеола почти не играл, проведя два матча. Это и стало причиной ухода.
До этого он выступал в «Кайрате», забив 38 мячей.
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