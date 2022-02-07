«Лестер» покинул Кубок Англии после разгрома от клуба из Чемпионшипа
Клуб пятой лиги Англии выбил экс-представителя АПЛ из Кубка
«Борэхем Вуд» сыграет в 1/8 финала
08:12
Фото: twitter.com/BOREHAM_WOODFC
«Борэм Вуд» стал последним участником 1/8 финала Кубка Англии.
Команда из Пятой лиги обыграла «Борнмут» на выезде. Единственный гол был забит в конце первого тайма.
Отметим, что в Чемпионшипе «Борнмут» бьется за место в АПЛ на следующий сезон. «Борэм Вуд» сражается за выход в четвертую лигу Англии.
Кубок Англии. 4-й раунд:
«Борнмут» – «Борэм Вуд» 0:1
Гол: Рикеттс, 38
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