Коронавирус мешает уже Серии А. «Салернитана» схлопотала «технарь», не явившись на игру с «Удинезе»
Клуб Серии А расторг контракт с экс-форвардом «Динамо»
Поляк стал свободным агентом
12:18
Фото: Udine
Нападающий Лукаш Теодорчик стал свободным агентом.
Форвард разорвал свой контракт с «Удинезе», сообщает сайт клуба. Стороны прекратили сотрудничество.
30-летний игрок не получал игровое время в клубе. На его счету нет ни одной игры в нынешнем сезоне.
Всего за «Удинезе» за четыре года он забил лишь один мяч, проведя 32 матча.
Теодорчик интересен польским клубам. В своем время он играл за «Динамо».