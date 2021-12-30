Клуб Серии А расторг контракт с экс-форвардом «Динамо»

Поляк стал свободным агентом

Фото: Udine

Нападающий Лукаш Теодорчик стал свободным агентом.

Форвард разорвал свой контракт с «Удинезе», сообщает сайт клуба. Стороны прекратили сотрудничество.

30-летний игрок не получал игровое время в клубе. На его счету нет ни одной игры в нынешнем сезоне.

Всего за «Удинезе» за четыре года он забил лишь один мяч, проведя 32 матча.

Теодорчик интересен польским клубам. В своем время он играл за «Динамо».