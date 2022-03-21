Селезнев: «Если «Минай» не останется в УПЛ, завершу карьеру»
Клуб УПЛ оборудовал центр для переселенцев на стадионе и тренировочной базе
«Минай» пытается помочь людям, которые вынужденно покинули свои дома
Фото: ФК Минай
Президент «Миная» Валерий Пересоляк сообщил, что стадион и тренировочная база клуба оборудована для переселенцев.
«Стадион клуба «Минай», который не так давно был центром подготовки для наших футболистов, на сегодняшний день уже третью неделю как переустроен для переселенцев. Одновременно на нашей базе, может проживать около двухсот человек.
Каждая комната и свободное место, которое у нас было, мы переоборудовали в спальные места. В комнате первой медицинской помощи мы разложили массажный стол. В комнатах у людей есть собственный санузел, душ.
Совместные санузлы также оставили для людей, раздевалку для команд, мы оставили открытой, чтобы люди могли хранить здесь вещи».
Ранее стало известно, что президент УАФ Андрей Павелко намерен возобновить УПЛ.
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