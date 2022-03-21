Клуб УПЛ оборудовал центр для переселенцев на стадионе и тренировочной базе

Фото: ФК Минай

Президент «Миная» Валерий Пересоляк сообщил, что стадион и тренировочная база клуба оборудована для переселенцев.

Каждая комната и свободное место, которое у нас было, мы переоборудовали в спальные места. В комнате первой медицинской помощи мы разложили массажный стол. В комнатах у людей есть собственный санузел, душ.

Совместные санузлы также оставили для людей, раздевалку для команд, мы оставили открытой, чтобы люди могли хранить здесь вещи».