Клуб Витиньо согласился пойти на уступки «Динамо». Скоро будет объявлено о трансфере

«Бордо» не смог приобрести 22-летнего бразильца

Витиньо / Фото - Атлетико Паранаэнсе

Вингер «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо в скором времени подпишет контракт с «Динамо». Ранее бразильца не сумел приобрести французский «Бордо» из-за финансового фейр-плей.

Сообщалось, что 22-летний игрок обойдется киевлянам в 6 миллионов евро. Но клуб футболиста согласился пойти на уступки в вопросе стоимости.

Стороны быстро пришли к соглашению в переговорах по сделке. В ближайшее время будет официально объявлено о подписании пятилетнего контракта с «бело-синими».

Ранее «Динамо» деклассировало «Колос», забив шесть мячей только за один тайм.