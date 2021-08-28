«Динамо» деклассировало «Колос», забив шесть мячей в первом тайме
Клуб Витиньо согласился пойти на уступки «Динамо». Скоро будет объявлено о трансфере
«Бордо» не смог приобрести 22-летнего бразильца
28 августа 22:07
Витиньо / Фото - Атлетико Паранаэнсе
Вингер «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо в скором времени подпишет контракт с «Динамо». Ранее бразильца не сумел приобрести французский «Бордо» из-за финансового фейр-плей.
Сообщалось, что 22-летний игрок обойдется киевлянам в 6 миллионов евро. Но клуб футболиста согласился пойти на уступки в вопросе стоимости.
Стороны быстро пришли к соглашению в переговорах по сделке. В ближайшее время будет официально объявлено о подписании пятилетнего контракта с «бело-синими».
Ранее «Динамо» деклассировало «Колос», забив шесть мячей только за один тайм.
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