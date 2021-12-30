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Клуб Второй лиги остался без игроков и тренера

«Днепр» обновит команду в январе
Футбол Первая лига
09:50
Клуб Второй лиги остался без игроков и тренера
Фото: Днепр Черкассы

Черкасский «Днепр» остался без тренеров и игроков.

После завершения первой половины сезона Второй лиги тренер Тарас Ильницкий, его помощники, а также все футболисты написали заявления об уходе.

Впрочем, клуб не будет расформирован. Сообщается, что команда захотела разгрузить зарплатную ведомость. Впрочем, кто будет играть за них весной пока неясно.

В клубе сообщили, что игроков, которые не смогут трудоустроится в январе ждут назад. Скорее всего, такая же ситуация будет и с тренерами. Все тренировочные сборы «Днепра» запланированы в Черкассах.

В своей группе Второй лиги «Днепр» завершил 11-м.

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Теги

Черкасский Днепр Вторая лига

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