Клуб Яремчука стремится в ЛЧ. «Бенфика» уверенно переиграла «Спартак»
В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» на выезде уверенно переиграла «Спартак».
Гости начали забивать уже после перерыва. Рафа Силва и Жилберто максимально усложнили москвичам проход дальше.
Отметим, новичок «орлов» Роман Яремчук матч пропустил из-за того, что не успел набрать форму после отпуска. Однако травма конкурента по позиции Сеферовича в первом тайме увеличила шансы украинца на скорый дебют.
В случае прохода в следующий раунд «Бенфика» выйдет на победителя пары ПСВ – «Мидтьюлланн».
Лига чемпионов. Третий раунд квалификации, первый матч
«Спартак» Москва – «Бенфика» 0:2
Голы: Рафа Силва, 50, Жилберто, 73
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев (Мозес, 68), Зобнин (Игнатов, 59), Хендрикс (Понсе, 78), Умяров, Соболев, Ларссон (Крал, 77).
«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо (Жил Диаш, 84), Диогу Гонсалвеш (Жилберто, 65), Пицци (Эвертон, 65), Жоау Мариу, Рафа Силва (Таарабт, 84), Вайгль, Сеферович (Гонсалу Рамуш, 37).Предупреждения: Соболев, Игнатов – Вертонген
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