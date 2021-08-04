Клуб Яремчука стремится в ЛЧ. «Бенфика» уверенно переиграла «Спартак»

Украинец пропустил матч в Москве

Фото - Спартак Москва

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» на выезде уверенно переиграла «Спартак».

Гости начали забивать уже после перерыва. Рафа Силва и Жилберто максимально усложнили москвичам проход дальше.

Отметим, новичок «орлов» Роман Яремчук матч пропустил из-за того, что не успел набрать форму после отпуска. Однако травма конкурента по позиции Сеферовича в первом тайме увеличила шансы украинца на скорый дебют.

В случае прохода в следующий раунд «Бенфика» выйдет на победителя пары ПСВ – «Мидтьюлланн».

Лига чемпионов. Третий раунд квалификации, первый матч

«Спартак» Москва – «Бенфика» 0:2

Голы: Рафа Силва, 50, Жилберто, 73

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев (Мозес, 68), Зобнин (Игнатов, 59), Хендрикс (Понсе, 78), Умяров, Соболев, Ларссон (Крал, 77).

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо (Жил Диаш, 84), Диогу Гонсалвеш (Жилберто, 65), Пицци (Эвертон, 65), Жоау Мариу, Рафа Силва (Таарабт, 84), Вайгль, Сеферович (Гонсалу Рамуш, 37).

Соболев, Игнатов – Вертонген