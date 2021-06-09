Клубы АПЛ заплатят 20 миллионов фунтов штрафа за участие в Суперлиге

Стороны согласовали примирение

Фото: Sky Sports

Шесть клубов АПЛ наказаны на вступление в европейскую Суперлигу.

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заплатят 20 миллионов фунтов штрафа за вступление в турнир. Они подписали примирение с Футбольной ассоциацией, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что документ будет вскоре распространен на все лиги Англии. По нему АПЛ на будущее прописала возможность еще больших штрафов в случае, если клубам чемпионата снова захочется уйти в Суперлигу или аналогичный проект.

Кроме финансового штрафа предусмотрено и снятие до 30 очков с команды.

Главных организаторов Суперлиги могут исключить из Лиги чемпионов.