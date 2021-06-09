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Клубы АПЛ заплатят 20 миллионов фунтов штрафа за участие в Суперлиге
Стороны согласовали примирение
19:50
Фото: Sky Sports
Шесть клубов АПЛ наказаны на вступление в европейскую Суперлигу.
«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заплатят 20 миллионов фунтов штрафа за вступление в турнир. Они подписали примирение с Футбольной ассоциацией, сообщает Sky Sports.
Отмечается, что документ будет вскоре распространен на все лиги Англии. По нему АПЛ на будущее прописала возможность еще больших штрафов в случае, если клубам чемпионата снова захочется уйти в Суперлигу или аналогичный проект.
Кроме финансового штрафа предусмотрено и снятие до 30 очков с команды.
Главных организаторов Суперлиги могут исключить из Лиги чемпионов.
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