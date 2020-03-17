Клубы из Италии не попали в четвертьфинал ЛЧ впервые за последние 5 лет

В плей-офф турнира из групп вышли «Лацио», «Аталанта» и «Ювентус»

Лацио - Ювентус / фото - Getty Images

Клубы Серии А впервые с 2016 года лет не смогли преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира из групп вышли «Лацио», «Аталанта» и «Ювентус».

Туринцы за счет выездных голов вылетели от «Порту», «Аталанта» дважды уступила «Реалу», «Лацио» проиграл «Баварии» в обоих матчах.

Напомним, тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Баварии».