Клубы УПЛ могут начать новый сезон в разных чемпионатах – источник
Украинский журналист Сергей Болотников в Youtube-шоу «KDK» высказался о вариантах начала следующего сезона УПЛ.
«Вариант А – все надеются, что война завершится к июлю и мы начнем чемпионат. Но понятно, что нужно готовить планы Б, В... Какие варианты?
Начать чемпионат позже, об этом говорил Игорь Цыганык. Полностью с ним согласен, мы никуда не торопимся. Можем начать его в сентябре, октябре, ноябре. Второй вариант – провести чемпионат в 3-4 городах Западной Украины. Третий вариант – сыграть за границей. Это запрещает регламент, но я думаю, что его можно изменить, если будет такая ситуация.
Но самый интересный – четвертый вариант. По моей информации, один из клубов сейчас лоббирует идею (не знаю, насколько серьезно она рассматривается) разделить украинские «живые» команды по 1, по 2, по 3 в разные чемпионаты: Польши, Латвии, Словакии, Румынии и так далее. Просто чтобы клубы год отыграли в чемпионатах, чтобы была игровая практика постоянная. Разумеется, они не будут отбираться в еврокубки.
Мы понимаем: если на год остановить футбол, то уже ничего не останется. На это нет денег, игроки разбегутся, детские школы уже у кого-то не работают. Фактически с нуля придется строить футбол. Этот метод вроде бы решает эту проблему, но он очень сложный».
Ранее президент «Вереса» Иван Надеин сообщил, что УПЛ рассматривает вариант начать новый сезон на западе Украины.