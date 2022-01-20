Клубы УПЛ в нынешнем сезоне потратили на трансферы больше, чем за 3 последних вместе взятых

Больше всех потратился «Шахтер»

Фото: Динамомания

В этом сезоне клубы УПЛ потратили 68 млн евро на трансферы.

Это больше, чем за 3 предыдущих сезона вместе взятых – 66,2 миллиона евро. В сезоне-2018/19 – 52 миллиона евро, в сезоне-2019/20 – 13 млн евро и в последнем сезоне – 1,2 миллиона евро.

Отметим, что в нынешнем сезоне львиную часть этой суммы потратил «Шахтер» – 58 миллионов евро. 8 млн евро – «Динамо». Еще 2 миллиона евро – остальные клубы УПЛ.

Турнирная таблица УПЛ.