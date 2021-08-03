Стала известна заявка «Генка» на матч с «Шахтером»
Ключевой форвард «Генка» вернулся в строй перед матчем с «Щахтером»
Онуачу пропустил предыдущий матч
3 августа 14:05
Пол Онуачу / фото - Getty Images
Форвард «Генка» Пол Онуачу вернулся в состав команды накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. 3 августа бельгийцы сыграют против «Шахтера».
Футболист пропустил недавний матч чемпионата Бельгии против «Остенде» из-за плохого психологического состояния. Об этом сообщил главный тренер Генка Йон ван ден Бром. Цитирует специалиста Sporza.
«Пол хорошо тренировался в последние дни. Он попадет в состав команды на игру с «Шахтером».
В минувшем сезоне Онуачу провел за клуб 41 матч во всех турнирах и забил 35 мячей.
Также известна полная заявка соперников «горняков».
За матчем «Генк» – «Шахтер» следите в трансляции XSPORT 3 августа, начиная с 21:00.
Комментарии 0