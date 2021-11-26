«Челси» близок к продлению контракта с лидером защиты
Ключевой игрок «Челси» выбыл минимум на полгода
Защитник не поможет команде в ближайшие месяцы
26 ноября 19:20
Фото: Sky SPorts
Защитник «Челси» Бен Чилвелл получил серьезную травму.
24-летний игрок разорвал крестообразные связки колена. Он пропустит минимум полгода. Об этом сообщил Sky Sports тренер Томас Тухель.
«Бен частично повредил крестообразную связку колена. Выбрано консервативное лечение.
В ближайшие шесть недель станет понятно, получится ли у нас – вернется ли Бен в строй, или потребуется операция».
Чилвелл отыграл шесть матчей в АПЛ, забив три мяча в нынешнем сезоне.
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