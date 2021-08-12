Чемпион Франции в большинстве спас ничью на последней минуте в феерическом матче
Ключевой игрок сборной Франции не сможет сыграть с Украиной в отборе на ЧМ-2022
Павар получил травму
Фото: AFP
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар получил травму перед стартом сезона.
25-летний француз травмировал лодыжку. Его возвращение к занятиям ожидается через месяц, сообщает Kicker.
Таким образом, он пропустит не только старт сезона, но и матчи отбора на ЧМ-2022, которые состоятся в сентябре, включая игру против Украины.
Матч Украина – Франция запланирован на 4 сентября.
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