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Ключевой полузащитник Боснии и Герцеговины пропустит матч с Украиной
Цимирот не сыграет из-за травмы
Гойко Цимирот / Фото: Twitter
Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Гойко Цимирот не сыграет с Украиной в матче отбора на ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды.
Цимирот сделал МРТ, которая показала частичный надрыв задней мышцы голени. Из-за травмы хавбек пропустит около месяца.
Отметим, что Цимирот является основным игроком сборной Боснии и Герцеговины, он выходил во всех 5-ти матчах отбора на ЧМ-2022.
Матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45.
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