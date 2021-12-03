Ключевой защитник «Милана» и герой Евро-2020 выбыл на полгода

Кьер получил травму колена

Фото: Sky Sports

Защитник «Милана» и сборной Дании Симон Кьер выбыл на полгода.

32-летний датчанин травмировал колено в игре с «Дженоа» (3:0). Он покинул поле в первом тайме.

Как оказалось, защитник разорвал связки колена. Он уже перенес операцию и выбыл на полгода. Его возвращение ожидается к концу сезона, а то и к лету, сообщает Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Кьер отыграл 11 матчей. На Евро-2020 он спас жизнь Кристиану Эриксену и помог Дании дойти до полуфинала турнира.