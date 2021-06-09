Шевченко: «Индивидуально к игрокам Нидерландов готовиться не будем»
Ключевой защитник Нидерландов рискует не сыграть с Украиной
Голландец тренировался индивидуально
Фото: Sky News
Ключевой защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт рискует не сыграет против Украины.
На последней тренировке игрок занимался индивидуально. На днях он получил небольшую травму, сообщает AD.
Врачи команды попытаются его подготовить к матчу в воскресенье.
Игра состоится 13 июня в 22:00.
Смотреть онлайн игру Нидерланды – Украина можно будет на нашем сайте.
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