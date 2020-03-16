Ключевой защитник «Ромы» пропустит ответную игру с «Шахтером»

Смоллинг не до конца вылечился после травмы

Крис Смоллинг / Фото: Twitter

Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера». Об этом сообщает Corrielle dello Sport.

По информации источника, Смоллинг имеет проблемы с левым бедром и занимается индивидуально. Его участие в матче в четверг под большим вопросом.

В первом матче между командами Смоллинг провел 90 минут на скамейке запасных. «Рома» разгромила «Шахтер» (3:0).

Ответный матч состоится в четверг, 18-го марта, в Киеве, на НСК «Олимпийский». Начало – 20:00.