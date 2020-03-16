Ключевой защитник «Ромы» пропустит ответную игру с «Шахтером»

УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера». Об этом сообщает Corrielle dello Sport.
По информации источника, Смоллинг имеет проблемы с левым бедром и занимается индивидуально. Его участие в матче в четверг под большим вопросом.
В первом матче между командами Смоллинг провел 90 минут на скамейке запасных. «Рома» разгромила «Шахтер» (3:0).
Ответный матч состоится в четверг, 18-го марта, в Киеве, на НСК «Олимпийский». Начало – 20:00.