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Ключевой защитник сборной Нидерландов получил травму

Де Лигт повредил пах
Футбол Евро-2020
17:48
Ключевой защитник сборной Нидерландов получил травму
Фото: Sky Sports

Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт получил травму.

Он не смог завершить тренировку перед контрольной игрой против Грузии, сообщает De Telegraph. Матч запланирован на 6 июня.

Также пока неизвестен характер травмы. Старт Евро-2020 уже через неделю.

13 июня Нидерланды начнут турнир игрой против Украины.

Отметим, что Евро-2020 пропустит еще один защитник и капитан голландцев Варджил ван Дейк.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Нидерландов (футбол) Маттейс де Лигт

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