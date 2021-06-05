Тренер сборной Нидерландов забыл фамилию своего же игрока
Ключевой защитник сборной Нидерландов получил травму
Де Лигт повредил пах
Фото: Sky Sports
Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт получил травму.
Он не смог завершить тренировку перед контрольной игрой против Грузии, сообщает De Telegraph. Матч запланирован на 6 июня.
Также пока неизвестен характер травмы. Старт Евро-2020 уже через неделю.
13 июня Нидерланды начнут турнир игрой против Украины.
Отметим, что Евро-2020 пропустит еще один защитник и капитан голландцев Варджил ван Дейк.
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