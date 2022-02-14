«Реал» заинтересован в услугах защитника «Арсенала»
Клюевой игрок «Интера» намерен сменить клуб летом
Де Врей хочет в другой чемпионат
14 февраля 15:23
Фото: Sky Sports
Защитник «Интера» Стефан де Врей хочет сменить клуб.
Голландец имеет еще 1,5 года по контракту, но намерен сменить команду же летом. Он хочет поиграть в другой лиге, сообщает Calciomercato.it.
Вопросом занялся агент игрока Мино Райола. Защитник интересен «Барселоне» и клубам АПЛ.
«Интер» также не против продажи защитника из-за трудной экономической ситуации в команде.
На счету голландца 19 матчей в этом сезоне.
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