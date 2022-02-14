Клюевой игрок «Интера» намерен сменить клуб летом

Де Врей хочет в другой чемпионат

Фото: Sky Sports

Защитник «Интера» Стефан де Врей хочет сменить клуб.

Голландец имеет еще 1,5 года по контракту, но намерен сменить команду же летом. Он хочет поиграть в другой лиге, сообщает Calciomercato.it.

Вопросом занялся агент игрока Мино Райола. Защитник интересен «Барселоне» и клубам АПЛ.

«Интер» также не против продажи защитника из-за трудной экономической ситуации в команде.

На счету голландца 19 матчей в этом сезоне.