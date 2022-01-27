КМ. «Александрия» минимально уступила, а «Металлист 1925» был разбит

Результаты спаррингов украинских команд на сборах

Фото - ФК Александрия

В контрольных матчах на сборах «Металлист 1925» был разгромлен «Брегальницей». «Александрия» уступила «Балкани» из Косово.

Обе украинские команды потерпели неудачу во встречах с балканскими коллективами. Если «горожане» позволили сопернику лишь единожды забить, то харьковчане откровенно провалили поединок.

Для «Металлиста 1925» это был первый матч на сборе. «Александрия» же уступила «Заглембе» (1:2) и сыграла вничью с «Гурником» (2:2).

Контрольный матч

«Металлист 1925» – «Брегальница» 0:4

Голы: Георгиев, 32, Алтипармаковски, 56, 88, Додев, 71

«Александрия» – «Балкани» 1:0

Гол: Кореница, 30