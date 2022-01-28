КМ. «Днепр-1» справился с болгарами, «Львов» не сумел переиграть чехов
В контрольных матчах на турецком сборе «Днепр-1» переиграл «Берое», а «Львов» сыграл вничью с «Теплице».
Подопечные Игора Йовичевича забили дважды в первом тайме силами Рубчинского и Адамюка. Соперник ответил лишь голом Динкова.
«Горожане» же сумели забить лишь под конец матча. Реализованный пенальти Мышенко принес ничью команде.
«Днепр-1» прибыл на сбор 24 января. Это был первый спарринг. «Львов» уже проведил контрольные матчи.
Контрольный матч
«Днепр-1» – «Берое» 2:1
Гол: Рубчинский, 22, Адамюк, 40 – Динков, 76
«Днепр-1» (первый тайм): Юрчук (Кинарейкин, 33), Адамюк, Нельсон, Кравченко, Вантух, Ди Франко, Рубчинский, Назаренко, Ярмолюк, Довбык, Кивинда.
«Днепр-1» (второй тайм): Кинарейкин (Кожокару, 60), Чалый, Лучкевич, Сваток, Соловьев, Гуцуляк, Джурасек, Пихаленок, Билл, Демиденко, Гуаль.
«Львов» – «Теплице» 1:1Голы: Мышенко, 89 (пен.) – ?
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