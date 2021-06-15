Кобин близок к возвращению в «Минай»

Клуб вскоре объявит нового наставника

Фото: ФК Минай

ФК «Минай» в ближайшее время объявит о новом главном тренере.

Сообщается, что в клуб может вернуться Василий Кобин. Экс-тренер уже провел переговоры с бывшей командой о возвращении.

Он покинул «Минай» в марте из-за разногласий с руководством. Клуб должен играть в Первой лиге в новом сезоне.

Однако, сообщалось, что ужгородская команда может остаться в УПЛ.