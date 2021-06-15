Иваница не подтвердил назначение в «Минай»
Кобин близок к возвращению в «Минай»
Клуб вскоре объявит нового наставника
Фото: ФК Минай
ФК «Минай» в ближайшее время объявит о новом главном тренере.
Сообщается, что в клуб может вернуться Василий Кобин. Экс-тренер уже провел переговоры с бывшей командой о возвращении.
Он покинул «Минай» в марте из-за разногласий с руководством. Клуб должен играть в Первой лиге в новом сезоне.
Однако, сообщалось, что ужгородская команда может остаться в УПЛ.
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