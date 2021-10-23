Кобин до сих пор не знает причин своего увольнения из «Миная»

Президент клуба так и не объяснил ничего тренеру

Василий Кобин / фото - ФК Минай Экс-тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о своем увольнении из клуба: «Я не услышал от президента клуба конкретной причины увольнения. Почему он принял такое решение? Кто влиял на принятие этого решения? У меня очень много вопросов. Версии могут быть разными, но думаю, что рано или поздно мы с президентом где-то увидимся, и я буду знать правду. Я хочу знать, почему так произошло и почему это произошло не после матча, а среди недели. У нас не было никакого разговора, никакого общения, поэтому для меня это загадка». Причина увольнения - спортивная, или не только спортивная? «Насколько я понял, спортивная. Она касалась результатов команды за последнее время». Но это то, что написано на сайте. А что сказал президент клуба? «У меня не было общения с президентом. Он принимает решение, платит деньги. Меня не интересует, где он берет эти деньги. Интересно одно: почему было принято такое решение». Место Кобина в закарпатском клубе занял Игорь Леонов. Напомним, ранее специалист рассказал, как Евгений Селезнев оказался в «Минае».