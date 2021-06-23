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Кобин: «Есть некоторые вопросы к тренерскому штабу сборной Украины»

Тренер высказал мнение об игре национальной команды
Футбол Евро-2020
16:33
Кобин: «Есть некоторые вопросы к тренерскому штабу сборной Украины»
Василий Кобин / Фото: Футбол 1/2/3

Украинский тренер Василий Кобин высказал мнение об игре сборной Украины на Евро-2020.

«Первое, что бросилось мне в глаза, наша сборная играет до конца – все силы они отдают. Где-то ошибаются, где-то играют очень хорошо. Это нормально, для футбола это нормально. Есть некоторые вопросы к игре нашей команды, но это вопросы к тренерскому штабу.

Я считаю, что один пункт против сборной Нидерландов можно было добыть. И сегодня мы бы говорили: «Наша сборная – молодцы. Вышли в 1/8 финала». В плане стратегии мы не доработали. А так… Парни – молодцы, отдаются, и это радует».


Напомним, Украина ожидает завершения матчей всех групп, чтобы узнать, попадет ли команда Шевченко в плей-офф.

Все решится сегодня. Какие расклады нужны Украине для выхода в плей-офф.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Василий Кобин

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