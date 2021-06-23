Кобин: «Есть некоторые вопросы к тренерскому штабу сборной Украины»

Василий Кобин / Фото: Футбол 1/2/3

Украинский тренер Василий Кобин высказал мнение об игре сборной Украины на Евро-2020.

Я считаю, что один пункт против сборной Нидерландов можно было добыть. И сегодня мы бы говорили: «Наша сборная – молодцы. Вышли в 1/8 финала». В плане стратегии мы не доработали. А так… Парни – молодцы, отдаются, и это радует».