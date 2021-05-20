Милевский покинет «Минай»
Кобин хочет вернуться к тренерской работе
Специалист покинул «Минай» посреди сезона
20 мая 10:26
Василий Кобин / Фото: Динамомания
Бывший главный тренер «Миная» Василий Кобин заявил, что вновь хочет вернуться к тренерской деятельности.
«В «Минае» я чужого места не занимал, доказав свою профпригодность. Мне очень нравится эта профессия, получал наслаждение от каждой тренировки, с нетерпением ждал каждого матча. Поэтому для себя я уже выбор сделал: тренерская работа.
Сейчас учусь на лицензионных курсах категории «А» UEFA, дающих право возглавлять команды первой и второй лиг. И очень хочется верить, что мой перерыв в тренерской деятельности надолго не затянется».
Кобин покинул «Минай» в конце марта, с тех пор находится без работы.
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