Кобин: «Меня мало волнует то, кто будет новым тренером «Миная»

Василий Кобин / фото - Минай

Бывший тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал вылет клуба в Первую лигу, а также высказался о кадровых изменениях в нем.

Я благодарен руководству «Миная», что оно поверило в меня, доверило возглавлять команду Премьер-лиги. Об этом можно только мечтать. Конечно, и я был не безгрешен, но, на мой взгляд, в целом, достойно справлялся со своими обязанностями».