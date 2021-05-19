Защитник «Миная»: «Тренировки у нас сейчас такие же, как при Кобине»
Кобин: «Меня мало волнует то, кто будет новым тренером «Миная»
Бывший тренер закарпатцев – о кадровых изменениях в клубе
19 мая 07:40
Василий Кобин / фото - Минай
Бывший тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал вылет клуба в Первую лигу, а также высказался о кадровых изменениях в нем.
«Я не владею такой информацией, кто будет новым главным тренером «Миная», да и если откровенно, то меня это уже мало интересует. По крайней мере, сегодня.
Я благодарен руководству «Миная», что оно поверило в меня, доверило возглавлять команду Премьер-лиги. Об этом можно только мечтать. Конечно, и я был не безгрешен, но, на мой взгляд, в целом, достойно справлялся со своими обязанностями».
Напомним, новым тренером «Миная» может стать иностранец.
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