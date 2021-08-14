Кобин: «Минаю» осталось добыть еще 47 очков»

У закарпатского клуба пока одна победа

Василий Кобин / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал старт нового сезона УПЛ для своей команды, где коллектив уже провел 3 матча.

«Пока я вижу только один негативный момент. В среду мы играли с «Динамо», а уже в субботу придется сыграть против «Зари». Очень мало времени на восстановление, а путь из Киева в Запорожье — не близкий.

Пока что эти переносы нас буквально преследуют и это негативно сказывается на подготовительном процессе.

«Несмотря на поражение в Киеве, я остался доволен игроками. К сожалению, не обошлось без 2-3 досадных ошибок в обороне, а «Динамо» не та команда, которая их прощает. По самоотдаче ребят, их желанию продемонстрировать свои лучшие качества, у меня претензий нет. Мы еще не готовы на все 100 процентов, тем более, что на тренировочные сборы в отличие от других команд, у нас было меньше времени».

В матче против «Динамо» было заметно желание футболистов сыграть через не могу.

«Я это объясняю тем, что в команде очень хороший микроклимат. Подопечные поддерживают друг друга, все хотят продемонстрировать свои лучшие качества. Я не делю футболистов на основных и запасных. Сейчас в «Минае» 23 игрока и для меня они все равны».

На очереди у Миная матч с «Зарей». Что скажете о сопернике?

«Команда, которая сама играет и дает это делать другим. Поэтому будет интересно. Я уверен в своих футболистах, они прибавляют, они для меня самые лучшие. Надеюсь, что сумеем дать бой «Заре».

После матча с «Динамо» вы сказали, что цель Миная — набрать 50 очков. Не ошиблись, особенно если вспомнить, что в минувшем сезоне команда набрала всего 18 пунктов?

«Нет, все верно. «Минаю» осталось добыть еще 47 очков».

В минувшем сезоне «Минай» не смог набрать достаточное количество очков, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе. Закарпатской команде помогло то, что с розыгрыша УПЛ снялся донецкий «Олимпик» и в турнире освободилось место.

Но в новой кампании подоспела неплохая подмога – состав команды пополнил опытный форвард Евгений Селезнев, который замахнулся на бомбардирский рекорд украинского чемпионата.

В последнем матче с «Динамо» Селезнев предложил игроку «Динамо» «выйти поговорить».