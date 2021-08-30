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Кобин: «Многие журналисты называли наших молодых игроков ноунеймами»

Команда «ноунеймов» смогла отобрать очки у «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:03
Кобин: «Многие журналисты называли наших молодых игроков ноунеймами»
Василий Кобин / фото - dynami.kiev

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в матче шестого тура УПЛ.

Ничья с «Шахтером» – историческое событие для «Миная»?

«В какой-то мере да. Во-первых, хочу поблагодарить своих футболистов. Это действительно для нас история. У нас была тяжелая игра, но в какой-то мере мы воспользовались уставшими футболистами «Шахтера» после Лиги чемпионов.

Мои футболисты показали хороший характер и довольно неплохую игру, что и позволило нам сегодня добыть одно очко».

Чувствовалась усталость игроков «Шахтера» после «Монако»?

«Конечно. Я думаю, что она дала о себе знать. Тем более мы знали, что у команды будет перелет, к тому же состав вышел практически тот же, что играл в среду.

Свою роль сыграло ранее удаление. Все это повлияло на игру. Слава богу, что наши футболисты в таких играх набираются опыта и добывают очки».

В первом тайме у вас возникли споры с судьями и тренерским штабом «Шахтера»?

«У меня не было никаких споров ни с теми, ни с другими. Я уважаю команду «Шахтер», тренерский штаб, персонал, игроков. Я не могу конфликтовать с этой командой».

Как настраивали ребят на второй тайм в перерыве?

«Я внес коррективы. Сказал своим ребятам, что 10-15 минут мы подождем. Самым главным было отнестись ко второму тайму с холодной головой, не понестись вперед и не получить после контратаки второй гол.

Если бы «Шахтер» забил второй – игра бы закончилась. Я сказал игрокам, что время будет идти, и у футболистов соперника будут заканчиваться силы».

Думали о победе после гола?

«Вы понимаете, много молодых игроков, многие журналисты отмечают, что это ноунеймы. После сегодняшней игры они смогут о себе заявить.

Будут не ноунеймами, а конкретными футболистами с фамилиями, которые будут претендовать не только на переход в хорошие клубы, но и претендовать на место в основном составе сборной Украины».

«Минай» почти весь матч играл в большинстве, так как уже на 15 минуте защитник «горняков» Марлон схлопотал красную карточку. В общей сумме, судья встречи Екатерина Монзуль удалила с поля трех игроков.

Напомним, вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, когда сможет вернуться на поле после операции.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Минай Василий Кобин

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