Кобин: «Не знаю, почему Монзуль не назначила чистый пенальти в ворота «Шахтера»

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Главный тренер «Миная» Василий Кобин остался недоволен неназначенным пенальти в ворота «Шахтера» (1:1) в матче 6-го тура УПЛ:



И закономерно, что именно Ахмедзаде во втором тайме сравнял счет. Кстати, на 36-й минуте Витао сфолил в борьбе с Рустамом в своей штрафной площадке, и я не знаю, почему рефери Екатерина Монзуль не назначила чистый пенальти.