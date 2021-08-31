Кобин: «Шахтеру» не хватало свежести в матче с нами»
Кобин: «Не знаю, почему Монзуль не назначила чистый пенальти в ворота «Шахтера»
«Минай» отобрал у «горняков» очки в шестом туре УПЛ
Фото: shakhtar.com
Главный тренер «Миная» Василий Кобин остался недоволен неназначенным пенальти в ворота «Шахтера» (1:1) в матче 6-го тура УПЛ:
Согласен, что Рустам Ахмедзаде был одним из лучших в этом матче с «Шахтером». Рустам был заметен, успевая не только угрожать воротам «горняков», но и отрабатывал на своей половине поля.
И закономерно, что именно Ахмедзаде во втором тайме сравнял счет. Кстати, на 36-й минуте Витао сфолил в борьбе с Рустамом в своей штрафной площадке, и я не знаю, почему рефери Екатерина Монзуль не назначила чистый пенальти.
«Минай» с 5-ю очками за пять матчей располагается на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Украины.
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