Кобин – о 0:2 с «Динамо»: «Замечательная игра. Очень понравилась команда»
Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился мыслями после поражения в перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (0:2).
Замечательная была игра, мне очень понравилась моя команда, я очень доволен своими ребятами, тем, как они работают каждый день на тренировках, и в каждой игре прогрессируют. Да, мы допустили сегодня две-три ошибки, в результате которых пропустили два мяча и проиграли.
Хотя ехали на матч с хорошими надеждами, четким планом на игру. Но не сложилось. Я уже озвучивал задачу «Миная» на сезон – мы должны набрать 50 очков.
Селезнев находится в прекрасной форме. Конечно, он не готов сейчас на все сто процентов, как и в целом наша команда. Есть определенные причины, в частности то, что у нас было всего две недели на подготовку, а также постоянные переносы матчей, от которых мы страдаем. Мы сейчас должны ехать в Запорожье на игру с «Зарей», играть через два дня на третий.
Сейчас у нас в команде находится 23 игрока. Все они для меня лучшие в Украине, они дополняют друг друга. Я очень сейчас доволен своей командой, тем, как они работают на тренировках и как выкладываются на футбольном поле. У нас нет основного состава и запасных, мы рассчитываем на всех игроков.
Также мнением по поводу игры поделился Эмил Карас, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу.
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