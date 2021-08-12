Кобин – о 0:2 с «Динамо»: «Замечательная игра. Очень понравилась команда»

Василий Кобин / Фото - УАФ

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился мыслями после поражения в перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (0:2).

Хотя ехали на матч с хорошими надеждами, четким планом на игру. Но не сложилось. Я уже озвучивал задачу «Миная» на сезон – мы должны набрать 50 очков.

Селезнев находится в прекрасной форме. Конечно, он не готов сейчас на все сто процентов, как и в целом наша команда. Есть определенные причины, в частности то, что у нас было всего две недели на подготовку, а также постоянные переносы матчей, от которых мы страдаем. Мы сейчас должны ехать в Запорожье на игру с «Зарей», играть через два дня на третий.

Сейчас у нас в команде находится 23 игрока. Все они для меня лучшие в Украине, они дополняют друг друга. Я очень сейчас доволен своей командой, тем, как они работают на тренировках и как выкладываются на футбольном поле. У нас нет основного состава и запасных, мы рассчитываем на всех игроков.